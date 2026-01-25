フィリピン航空は、エアバスA350-1000型機をマニラ・ビジャモール空軍基地のルフトハンザテクニック・フィリピンの格納庫でお披露目した。PALホールディングスのルシオ・C・タン3世社長のほか、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領、政府高官らが出席した。座席数はビジネスクラスは「1-2-1」配列で42席、プレミアムエコノミークラスは「2-4-2」配列で24席、エコノミークラスは「3-4-3」配列で316席の計382席。ビジネスク