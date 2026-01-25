◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)男女のシングルスの決勝が25日に行われ、男女ともに10代が頂点に立ちました。先に行われた女子シングルスでは、張本美和選手がパリオリンピックのシングルス銅メダリストで3連覇をしている早田ひな選手に4−3(7−11、11−2、11−9、11−6、5−11、10−12、11−6)で勝利。過去2年決勝で敗れていた女王をフルゲームの死闘で破りました。男子シングルスでは、松