俳優の奥田瑛二（７５）が、２５日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日本テレビ系）に出演。役者になるまでの道を語った。奥田は、「１９６８年に役者になりたくて愛知県の片田舎から出てきた。俳優になるためにわざわざ東京の大学を選んだ」というが、親に反対されたため「ホラを吹いて、政治家になるって言っちゃった」と回想。上京したものの劇団を受けられず「路頭に迷って、政治家のお付きとして（