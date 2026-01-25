1月25日、小倉競馬場で行われた9R・八幡特別（4歳上1勝クラス・芝1200m）は、小林美駒騎乗の7番人気、カウンターセブン（牡4・美浦・村田一誠）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のセゾンデフィーユ（牝4・美浦・稲垣幸雄）、3着にヤマニンレセディ（牝4・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:07.1（良）。2番人気で松若風馬騎乗、セイプリーズ（牝4・栗東・宮徹）は、6着敗退。【小倉6R】今村聖奈騎乗 ブラックレジ