1月25日、小倉競馬場で行われた6R・3歳未勝利（ダ1700m）は、今村聖奈騎乗の4番人気、ブラックレジェンド（牡3・栗東・寺島良）が快勝した。2馬身差の2着に1番人気のロードアマルフィ（牡3・栗東・中村直也）、3着に2番人気のアニマレイ（牡3・栗東・須貝尚介）が入った。勝ちタイムは1:46.3（良）。