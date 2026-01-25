◆卓球◇全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）男子シングルス決勝が行われ、１８歳の松島輝空（そら、木下グループ）が史上２人目の高校生での２連覇を果たした。２年連続同じカードとなったパリ五輪代表の篠塚大登（愛知工大）との決勝で、４―０で退けて、快挙を達成した。松島輝は当時１７歳だった前回大会の同種目で歴代３位の年少記録で初制覇。そこから昨年は、国際舞台で飛躍し、世界ランクは自身初の１ケタとな