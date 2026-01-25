◆第４５回大阪国際女子マラソン（２５日・ヤンマースタジアム長居発着）昨年９月の東京世界陸上１万メートル代表で初マラソンに挑んだ矢田みくに（エディオン）が２時間１９分５７秒で日本勢トップの４位だった。２０１７年に安藤友香（しまむら）がマークした初マラソン日本最高記録（２時間２１分３６秒）を更新する日本歴代６位の好記録で、国内レースで２時間２０分を切るのは２４年大阪国際女子マラソンで日本記録（２時