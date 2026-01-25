１月２５日の中山９Ｒ・若竹賞（３歳１勝クラス・芝１８００メートル＝１２頭立て）は、エリカ賞３着から臨んだブレナヴォン（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父インディチャンプ）が、１番人気に応えて２勝目を手にした。勝ち時計は１分４６秒５（良）。二の脚がつかず道中は後方。４コーナーにかけて外を一気に進出すると、直線でも脚いろは鈍ることなく、２着ウップヘリーアに１馬身差をつけた。初騎乗の松山弘平騎手は「いつ