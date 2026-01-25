東京大学大学院の教授が、共同研究を行う見返りに、高級クラブなどで接待を受けたとして逮捕された事件を受け、25日、東京大学は藤井輝夫総長のコメントを出しました。コメント全文は以下の通り。1月24日、本学大学院医学系研究科の佐藤伸一教授が、収賄容疑で逮捕されました。学生、患者の皆様をはじめ、多くの方々にご迷惑、ご心配をおかけしておりますこと、たいへん申し訳なく存じます。国立大学の教職員として法令遵守だけに