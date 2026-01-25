巨人の田中将大投手（３７）が２５日、都内で行われたｎｅｔｋｅｉｂａ主催の会員限定イベント「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！Ｖｏｌ・３」に出演。ファンからの質問コーナーでは今年３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の注目を語った。質問コーナーでＷＢＣの見どころを問われると、「各国、日本もまだ全員決まっていないですよね。まだ全然チェックしていないんですけど」と前置きした上