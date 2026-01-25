タレント・ミュージシャンの桑野信義（68）が25日、自身のインスタグラムを更新し、次男の俳優・桑野将春の誕生日を祝福した。【写真】「お顔から人柄の良さが」… 桑野信義の次男、27歳誕生日を迎えた桑野将春「2026年1月25日（日）次男 桑野将春 27才の誕生日」と伝え、将春の近影を披露。「Happy Birthday MasaharuYou only live once, so live without regrets.（人生は一度きり、後悔のない人生を）」とメッセージを贈