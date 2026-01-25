神奈川県警戸塚署は25日、横浜市内の路上で酒を飲んだ状態でバイクを運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）容疑で横浜市南区、国家公務員手代木雅之容疑者（56）を現行犯逮捕した。関係者によると、原子力規制庁の職員だという。逮捕容疑は24日深夜、横浜市戸塚区平戸3丁目の路上で酒気帯び運転した疑い。署によると、バイクに接触された帰宅途中の歩行者の男性（18）が「交通トラブル」と通報。駆けつけた署員が調べ