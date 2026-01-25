フジテレビ系ドラマ「ヤンドク!」（月曜午後9時）が25日までに、インスタグラムの公式アカウントを更新。橋本環奈（26）内田理央（34）音尾琢真（49）のオフショットを投稿した。公式アカウントでは「ヤンドクカルテ再会したマブダチと、これから何か始まりそうな予感の二人…?」とコメント。橋本と内田がビールジョッキを前にピースサインをする姿や、内田と音尾が乾杯をする姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「破壊力