JRÀ¾ÆüËÜ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢JR¿À¸ÍÀþ¤Ç¤ÎÌë´Ö»þ´ÖÂÓ½¸ÃæÊÝ¼é¹©»ö¤ËÈ¼¤¦Îó¼Ö¤Î±¿Å¾µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â»ÜÆü»þ¤Ï2·î22Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë21»þ20Ê¬º¢¤«¤éºÇ½ªÎó¼Ö¤Þ¤Ç¡¢¤Ç¤¹¡£JRÀ¾µþºå¿À¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´´Àþµé¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤ÊÝ¼é¹©»ö¤ËÈ¼¤¦±¿µÙ¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2·î22Æü¤ÎJR¿À¸ÍÀþ¡¦±¿µÙ¶è´Ö°²²°¡ÁÀ¾ÌÀÀÐ´Ö¤ÎÎó¼ÖËÜ¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯ÊÝ¼é¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢21»þ20Ê¬º¢¤«¤éºÇ½ªÎó¼Ö¤Þ¤Ç¡¢Â¿¿ô¤ÎÎó¼Ö¤¬±¿µÙ¤·¤Þ¤¹¡£