私はムツキ。父はすでに亡くなっており、母の強い希望を受けて夫のシンジと共に同居しています。妹エミリの義両親がついに近くに引っ越してきました。私の不安を「神経質すぎる」と一蹴していたエミリ。しかし今になって、義両親の毎日のアポなし訪問や頼んでもいない買い物に困り、私に助けを求めてきたのです。シンジに相談すると、「お互いに干渉しない距離感は大切だ」と私の気持ちに共感してくれました。近くにシンジという理