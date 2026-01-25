CSÊüÁ÷¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥Ö¡Ü¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÇ®¶¸±þ±ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÂëBAKA·³ÃÄ¡×¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÆÃÈÖ¡ÖÂëBAKA·³ÃÄSP¿¹Ê¡°ôÉ§¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¥´¥ë¥Õ²¹Àô¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï31Æü¡¢Âè2ÃÆ¤Ï2·î28Æü¡¢Âè3ÃÆ¤Ï3·î28Æü¤Î½é²óÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÂëBAKA·³ÃÄSP¿¹Ê¡°ôÉ§¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄÀÆÆ£ÏÂÌ¦¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¥´¥ë¥Õ¡×¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯OB¤Î¿¹Ê¡°ôÉ§»á¤¬ÂçÀè