◆大阪国際女子マラソン（25日）昨年の世界選手権東京大会の女子1万メートル代表で今回が初マラソンとなった矢田みくに（26）＝エディオン＝が2時間19分57秒で日本人トップの4位に入った。（記録は速報値）安藤友香が2017年の名古屋ウィメンズで出した初マラソンの日本記録2時間21分36秒を更新。2027年秋に開催される28年ロサンゼルス五輪代表選考会のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）の出場権を得た。矢田は熊