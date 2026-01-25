タレントのいとうあさこ（55）が20日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。過去の不調について語った。この日はメンタルの不調についてトーク。冬場は日照時間が少ないことから不調を感じる人が多いといい「冬季うつ」という症状が紹介された。MCの上田晋也に「落ち込んだこととかある？」と振られたいとうは、3年前に膝の手術のため人生で初めて入院した際のエピソードをトーク。「ずっと1