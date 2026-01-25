25日朝、群馬県藤岡市の山林で火事があり、現在も燃え広がっていて、県は自衛隊に災害派遣を要請し、現在、自衛隊のヘリコプターも加わり消火活動が続いています。警察や群馬県などによりますと、25日午前8時すぎ、群馬県藤岡市上日野で「自宅の2階から外を見たら煙が見える」と消防に通報がありました。現場は山林で、群馬県と埼玉県の防災ヘリコプターあわせて2機が消火にあたっていますが、これまでに2ヘクタールが燃え、現在も