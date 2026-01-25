タレント・蒼井そら（44）が25日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、好きだという中国への思いをつづった。蒼井は25年8月放送のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな!!」に出演した際、中国で爆発的な人気があると報告。前職がその理由だといい、SNS「微博（ウェイボー）」のアカウントのフォロワー数は約2000万人（収録当時）だと明かしていた。ほかにも「会場キャパ500人程度のイベントに数千人が押しかけ、ステー