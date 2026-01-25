フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は、放送５００回。さんまは「なんじゃかんだと５００！」と喜んだ。つづけて「変わらぬ味で５００回。伝統の味」と自画自賛した。さんまは「この後は、陣内あたりに引き継いでもらわなアカンから」と、陣内智則を二代目向上長に指名したが、陣内は苦笑しながら「そんなん、もう…、先代の味が濃すぎるから無理やって…」と