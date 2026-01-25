8位となった高梨沙羅の飛躍＝大倉山ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子札幌大会は25日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場で個人第22戦（ヒルサイズ＝HS137メートル）が行われ、高梨沙羅（クラレ）が125メートルの111.7点で日本勢最高の8位だった。丸山希（北野建設）は110メートルにとどまり12位。悪天候のため2回目を実施できず、1回目の成績で順位が確定した。ニカ・プレブツ（スロベニア）が134.5点で2連