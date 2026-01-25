原口一博元総務相が結党を表明した「減税日本・ゆうこく連合」に加わった鈴木敦氏が衆院選（２７日公示、２月８日投開票）不出馬を表明した。鈴木氏はゆうこく連合の結党に参加したが、参政党に提出した離党届の扱いを巡って、ひともんちゃくが起きていた。参政党の安藤裕幹事長は離党届の署名が鈴木氏本人のものでないために「正式なものとは言えず」と離党手続きは完了していないと主張。鈴木氏は「離党届は私が書いたもの