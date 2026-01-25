１月２５日の京都９Ｒ・河津桜賞（３歳１勝クラス、牝馬限定、芝１６００メートル＝９頭立て）は、きょうだいに重賞１勝セキトバイーストと２５年クラシック皆勤馬のジョバンニを持つ、ソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）がゴール前で半馬身差で差し切った。勝ち時計は１分３３秒７（良）。道中は先団を追走した。１０００メートルの通過が５７秒６の速い流れに加え、終始外を回る苦しい展開。直線は残り