【今週の注目材料】豪CPIに注目、来週の豪中銀にも影響 今週は昨日取り上げた米FOMCが最大の注目材料。米国以外の材料としては、28日に発表される12月の豪消費者物価指数(CPI)が注目されています。2月3日の豪準備銀行(RBA/中央銀行)金融政策会合は、利上げか据え置きかで見通しが分かれており、政策決定の大きな材料となるCPIに注目が集まっています。 豪中銀の利上げについては、もともと2月が本線とみられていましたが