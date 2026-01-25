巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が２５日、ジャイアンツタウンスタジアムで新人合同自主トレ最終日に参加した。練習中は気温６度。さらに冷たい強風が吹き荒れる寒さの中、一人だけ半袖でノックを受けた。ファンに無料開放されたスタンドから「えっ半袖？」と驚きの声も聞かれる中、寒さを吹き飛ばすように大きな声を出して動き回った。１８１センチ、９６キロで将来が期待される右の長距離砲。大柄