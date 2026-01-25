交通ルールを学びゴミ拾いを通してマナーを学ぶイベントが高知市で開かれました。1月24日、高知市の県立交通安全こどもセンターでおこなわれたイベントは、JT・日本たばこ産業高知支社や高知市社会福祉協議会などが合同で行っているもので、今回で3回目の開催です。地域住民や家族連れが参加して、信号機の色や横断歩道の渡り方など交通ルールを守ることの大切さを学んだあと、街に出てゴミ拾いを行いまし