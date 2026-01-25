２３日、イベント会場で名物料理を試食する来賓。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶1月25日】中国重慶市巴南区は23日、「2026年新年消費シーズンイベント」を開催した。調理競技エリアには区内の飲食関連企業40社余りが出展し、互いに交流した。特色ある展示販売エリアも盛況で、良質な農産品が来場者を引き付けていた。２３日、イベント会場で名物料理を試食する来賓。（重慶＝新華社記者／黄偉）２３日、イベント会場で