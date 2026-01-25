ＤｅＮＡは２５日、神奈川・横浜市の八景島シーパラダイスで行われた「初春の集い」で、今季の新チームスローガン「ＢＥＡＴＥＡＭ，ＷＩＮＩＴＡＬＬ」を発表した。発案した相川亮二監督は「『ＢＥＡＴＥＡＭ』はチームになれ、スタッフ、ファンの皆さんも一緒にチームになって１年間戦う、『ＷＩＮＩＴＡＬＬ』は１球、１打席、１試合、勝ち続けてリーグ優勝を勝ち取るという思いを込めました」と説明した。