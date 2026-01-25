3月13日、14日、15日にKアリーナ横浜にて開催される音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』の出演アーティスト第3弾が発表された。 （関連：BE:FIRST、『D.U.N.K. Showcase』で際立つワンマンとは違う魅力観客と共演者を巻き込むパフォーマンス） 今回は、DAY1公演にCORTISと神山智洋（WEST.）の出演が決定。両名ともに本イベント初出演となり、神山はダンスコラボレーション