■第45回 大阪国際女子マラソン（25日、大阪・ヤンマースタジアム長居発着、42.195?）大阪国際女子マラソンが25日に行われて、矢田みくに（26、エディオン）が日本選手トップとなる4位。2時間19分57秒（速報値）と初マラソンの日本最高タイムをマークした。ペースメーカーが外れた30?過ぎからトップで引っ張り、沿道からの声援には笑顔を見せるなど、初マラソンを楽しんでいた。愛知・名古屋2026アジア大会代表選手選考とロサンゼ