■卓球・全日本選手権（25日、東京体育館）女子シングルスの決勝が行われ、張本美和（17、木下グループ）が早田ひな（25、日本生命）をフルゲームの末に下し、悲願の初優勝を果たした。ジュニアの部で4連覇を達成した張本は3年連続ファイナル進出で、王者・早田をついに撃破して2冠達成。さらに、9月に開催される第20回アジア競技大会（愛知・名古屋）の代表に内定した。両者ともに死闘の準決勝を経て決勝に駒を進め、3年連続で同