FAで楽天から巨人に移籍を決めた則本昂大投手の人的補償として楽天に移籍することになった田中千晴投手が25日、ジャイアンツ球場に姿を見せました。「本当に人（巨人のスタッフや仲間）が大好きなので、さみしいというのが一番強かった感じですかね、最初は」と移籍を完全に受け入れられていなかったと明かした田中投手。現役ドラフトで巨人に移籍してきた田中瑛斗投手の「チャンスと思うしかないよ」という言葉で、移籍をプラスの