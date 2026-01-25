気象台は、午後2時50分に、波浪警報を小笠原村に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】東京都・小笠原村に発表 25日14:50時点小笠原諸島では、25日夜のはじめ頃から26日未明まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小笠原村□波浪警報【発表】25日夜のはじめ頃から26日未明にかけて警戒予想最大波高6m