女優の石田ひかりが、1月23日までにInstagramを更新。同年代女優との貴重なスリーショットを公開し、ファンからは3人の変わらぬ美貌に歓声があがっている。石田は《週2のペースで会ってる尚美さんがほんっとーにお久しぶりの清水美砂さんを繋いでくれた子育てが終わった事を実感する日々開放感に満ち溢れた素晴らしい夜》などとつづり、女優の清水美砂を中央に、清水と同じ年の女優の西田尚美と2歳下の石田が清水に身体