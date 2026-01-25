３度目の正直だ――。卓球の全日本選手権最終日（２５日、東京体育館）、女子シングルス決勝が行われ、張本美和（木下グループ）が４―３で早田ひな（日本生命）を下して初優勝。ジュニアの部との２冠に輝いた。決勝で早田と相まみえるのは３大会連続。直近２大会はいずれも早田に屈していたが、この日は自らのペースで試合を進めた。第１ゲームを７―１１で落とすも、第２、３、４ゲームと連取。第５、６ゲームを奪われたが、