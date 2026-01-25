【モデルプレス＝2026/01/25】歌手でタレントの中川翔子が1月25日、自身のInstagramを更新。息子と似ている意外なポイントを告白した。【写真】40歳双子出産タレント「めっちゃ目あいたまま寝てる」双子弟の姿◆中川翔子、自身にそっくりな双子の弟の癖を告白中川は「頭からおじさんのにおいが消失し 寝返りして起き上がる瞬間を目撃し 成長メキメキ嬉しい＆ちょっとさみしいです」とつづり、すやすやと眠る双子の息子の写真を投稿