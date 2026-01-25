◆第４５回大阪国際女子マラソン（２５日・ヤンマースタジアム長居発着）２０１８、２０、２２年と過去３度の優勝を誇る地元・大阪市出身の松田瑞生（ダイハツ）は２時間２６分１６秒で日本勢４番手の７位だった。約１６キロに先頭集団から後れた。表情を変えずにフィニッシュしたが、山中美和子監督に抱きかかえられると、号泣。２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考レース（マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」