第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で総合新記録の１０時間３７分３４秒で３年連続９度目の優勝を果たした青学大が２５日、優勝報告会を行った。練習拠点としている神奈川・相模原市の相模原キャンパスの最寄りの淵野辺駅周辺で約３００メートルをパレード。昨年に続き、今年もオープンバスに乗り、原晋監督やエントリーメンバーらが集まった多くのファンの前に姿を見せた。優勝報告会で原監督は「イケメン監督の原が帰ってき