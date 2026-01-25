圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。2026年1月10日より冬季限定イベント“白銀の世界”を開催中！期間中、タワーシティ 1Fのパエリア専門店「エルマーソ」では、「【数量限定】牡蠣のパエリア」が提供されています。 ハウステンボス／エルマーソ“白銀の世界”【数量限定】牡蠣のパエリア 価格：3,