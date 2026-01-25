◇大阪国際女子マラソン（2026年1月25日大阪・ヤンマースタジアム発着42.195キロ）愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、矢田みくに（26＝エディオン）が日本歴代6位、初マラソン日本最高となる2時間19分57秒で日本人最高の4位に入った。27年秋に開催予定の28年ロサンゼルス五輪代表選考レース・マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）出場権も獲得した。24年パリ五輪7位のステラ・チェサン（29＝ウガ