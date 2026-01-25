俳優・コメディアンの高田純次が、25日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、『笑っていいとも！』の思い出を語った。【写真】今では健脚となった高田純次片足でもふらつくことなくしっかり立つ高田は、1982年10月〜84年9月まで『笑っていいとも！』レギュラーだった。その最後の出演回で「レオタードはいて、ここ（頭）に桜の木を差して」と派手に準備していたという。