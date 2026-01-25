ロシア南部の高速道路で、ダンプカーが橋を壊す瞬間がカメラに捉えられた。ダンプカーは荷台を上げたままで走っており、接触で橋が崩壊したとみられる。ダンプカーの運転手は負傷し、病院に搬送された。崩壊で別の車両も巻き込まれたが、幸い橋の上には人がおらず、他に負傷者はいなかったという。ダンプカーが荷台上げたままロシア南部の高速道路を走る、1台のダンプカー。よく見ると、荷台が上がったままだ。ダンプカーの目の前