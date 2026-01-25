リヴァプールのアンディ・ロバートソンのトッテナム行きが近づいている。『Daily mail』によると、現在両クラブ間でロバートソン移籍に向けた交渉が行われており、契約が今季限りで満了、3月で32歳になるということもあって、移籍金は500万ポンド(約10億円)ほどになるとみられている。トッテナムはデスティニー・ウドギが怪我がち、彼の代役を務めていたベテランのベン・デイビスが負傷したため、左SBの獲得を目指しており、リヴァ