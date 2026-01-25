プレミアリーグ第23節バーンリー対トッテナムの一戦は2-2のドローに終わった。先制したのはアウェイのトッテナムだ。38分、CBのミッキー・ファン・デ・フェンがゴールネットを揺らし、幸先の良いスタートを切る。しかし、バーンリーの守護神マルティン・ドゥブラフカを崩せずにいると、45分、76分に失点。一気に逆転されてしまう。それでも、90分にクリスティアン・ロメロが同点弾をゲット。何とかスコアを振り出しに戻し、勝ち点1