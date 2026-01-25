「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会を兼ねて行われ、初マラソンとなった東京世界選手権１万メートル代表の矢田みくに（２６）＝エディオン＝が２時間１９分５７秒で日本歴代６位、初マラソン日本最高記録をマークし、日本勢最高の４位となった。ハーフマラソンの経験もない矢田だったが、スタートから積極的に先頭集団でレ