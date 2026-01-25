◆テニス▽全豪オープンテニス第８日（２５日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２５日＝吉松忠弘】２０２４年パリ・パラリンピック車いすテニス女子単複２冠で、世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、今年の最大の目標をウィンブルドンに定めた。「今年の目標は、それ（ウィンブルドン）に集中する」。その前に、まず２７日に開幕する全豪で勢いをつけたい。この日、本戦組み合わせ抽