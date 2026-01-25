ＥＸＩＬＥとＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳを兼任する佐藤大樹（３１）が２５日、都内でメッセージ絵本「おいでようぱごろう」（双葉社）出版記念イベントを行った。佐藤が大切に育てていた４匹のウーパールーパーが天国に行ってしまい、「そばからいなくならない存在にできたら」と生まれたのが「うぱごろう」というキャラクター。絵本は友達をつくりたいうぱごろうと恥ずかしがりやのおにごろうの出会いを描いた、自分にやさしくな