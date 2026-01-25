「卓球・全日本選手権・決勝」（２５日、東京体育館）女子シングルスは早田ひな（日本生命）が張本美和（木下グループ）に３−４で敗れ、史上４人目の４連覇達成はならなかった。早田は第１ゲームを１１−７で先取。しかし第２ゲームで２−１１と圧倒されると第３、４ゲームも連取された。１−３と追い詰められた第５ゲームは１１−５で取り意地を見せた。第６ゲームも６−１０と敗戦寸前まで追い込まれたが６連続得点。１２