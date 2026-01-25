親の老後について話をする中で、「貯金は300万円ほどしかない」と聞き、不安を感じる人もいるかもしれません。一方で、「年金は2人で月20万円ほどあるから心配はいらない」と言われると、本当にそれで生活が成り立つのか判断に迷うところです。 老後の生活費は家庭ごとに異なりますが、平均的な家計収支や統計データを基に考えることで、現実的な見通しを立てることができます。本記事では、公的な調査結果を参考にしな